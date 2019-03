POLICIA CIVIL "ESTOURA" BOCA DE FUMO EM RERIUTABA/CE

Hoje, dia 26/03/2019, por volta das 11:30h, policiais civis da Delegacia Municipal de Varjota e da unidade policial de Reriutaba deram cumprimento a mandado de busca e

apreensão

na localidade de Carnauba Preta, zona rural de Reriutaba.

Policiais Civis





No local, foram apreendida 39 pedras de crack, 13 balinhas de maconha e 04 saquinhos de cocaína, além de apetrechos utilizados no tráfico de drogas como: balança de precisão, caderno com anotações referentes ao comércio de entorpecente, saquinhos de "dindin" e aproximadamente R$ 275,00 em especie.

Acusado





O casal Francisco Marcio Caetano Martins e Daniela Pereira da Silva, que residia no imóvel e já vinha sendo investigado, foi conduzido ate a Delegacia de Varjota e autuado por trafico e associação para o tráfico (Arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).





Após a lavratura do flagrante, os autuados foram conduzidos para estabelecimentos prisionais no município de Sobral.





(Sobral 24 horas)