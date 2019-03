Polícia Civil prende homem por cometer homicídio e forjar suicídio da companheira

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de uma ação conjunta das Delegacias Regional de Tauá e Municipal de Parambu, prendeu, nesta quarta-feira (13), Felipe Vieira do Nascimento (29), sem antecedentes, suspeito de matar Erika Silva Lima (22). O mandado foi expedido pela Justiça de Parambu, em virtude do referido indivíduo ter sido indiciado pelo crime de feminicídio praticado contra a própria companheira.





O crime foi cometido, no dia 12 de fevereiro de 2019, na casa onde o casal morava com seu filho menor, localizada na zona rural do município de Parambu/CE. Após matar a vítima estrangulada, o criminoso simulou um suicídio dizendo para familiares que havia achado a vítima já sem vida.





Segundo as autoridades policiais essa versão apresentada por Felipe não foi convincente. Após intensas investigações os policiais chegaram a conclusão que a vítima teria sido assassinada por estrangulamento, causa essa que inclusive foi confirmada nos laudos confeccionados pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





O agressor foi preso na localidade de Caldeirão do Davi, zona rural de Pio IX no Estado do Piauí, e encaminhado para a Delegacia Regional de Tauá onde foi interrogado. Felipe confessou o crime e alegou que agiu por ciúmes. O homem foi indiciado por feminicídio majorado, pois a vítima estava grávida de cinco meses, e por fraude processual, por ter forjado uma cena de crime. Ele agora está a disposição da Justiça.





(Polícia Civil CE)