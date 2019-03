Polícia Civil vai apurar em inquérito morte de menino que caiu do 11º andar na Praia do Futuro

O corpo do menino Enzo Gabriel Loiola Prado, 2 anos, será liberado para sepultamento na manhã desta terça-feira (26) pela equipe de legistas da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O garoto teve morte trágica ao cair da janela do apartamento onde morava, no 11º andar de um condomínio de luxo na Praia do Futuro, na Zona Leste de Fortaleza. Já a Policia Civil vai instaurar inquérito para apurar o fato.





O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (25), por volta de 13 horas. Segundo apurou a Polícia, no apartamento estavam o garoto, sua mãe, além de outras duas crianças, uma de apenas um ano de vida e a menina mais velha, de 11 anos. No momento em que Enzo caiu do prédio, a mãe estava na cozinha preparando um lanche para os filhos.





Sem proteção





O apartamento não possui tela de proteção nas janelas, o que acabou resultando na morte trágica do garoto. Em choque, a mãe não conseguiu conversar com os policiais militares que foram os primeiros a chegar no local da tragédia. A filha de 11 anos disse que teve que conter a mãe, pois esta queria pular para salvar o filho, em um gesto de desespero.





Com base nos relatos da mãe e de moradores e funcionários do condomínio, além do laudo de perícia no local, o inquérito policial será concluído e enviado à Justiça. O caso deve ser apurado pelo 9º DP (Vicente Pinzón)/Dunas).





