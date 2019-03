POLÍCIA MILITAR DE CARIRÉ TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Hoje, dia 10, por volta das 22:30hs, PMs do município de Cariré, realizaram uma abordagem a um veículo (Fiat Strada) na localidade de Tapuio, zona rural Cariré. Durante a busca pessoal no condutor do veículo, Antônio Rodrigues Aguiar, conhecido por "BA", os policiais encontraram um revólver calibre 38 e seis munições.

Acusado: Antônio Rodrigues Aguiar





Antônio Rodrigues recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Os policiais que efetuaram a prisão foram: Sargento Arilucio, Soldado Ernane e Soldado Carvalho.





(Sobral 24 horas)