Policiais do 22º BPM cercam o Lagamar e prendem bandidos integrantes da facção GDE

Um dos criminosos trocou tiros com a PM e acabou baleado e preso.



Cinco pessoas – quatro homens e uma mulher – acusados de serem membros da facção criminosa GDE (Guardiões do Estado) – foram capturadas nesta sexta-feira (22), numa operação de Inteligência realizada por policiais militares do 22º Batalhão Policial Militar (22ºBPM), na área do Lagamar, entre os bairros Aerolândia e Pio XII. Armas e drogas foram apreendidas com a quadrilha. Um dos bandidos reagiu à prisão e trocou tiros com os policiais, saindo baleado.





A operação foi chefiada pelo comandante do 22º BPM Bellini, que tem intensificado as ações de combate ao crime naquela área da cidade. Na última quinta-feira, no mesmo bairro, as equipes do Serviço Reservado do batalhão prenderam dois ladrões de cabos elétricos de telefonia e TV a cabo, recuperando cerca de uma tonelada do material, o que representa cerca de 3 mil metros de fios, escondido submerso nas águas do Canal do Lagamar.









Bala





No cerco da Polícia aos integrantes da GDE houve troca de tiros intensa. Os bandidos foram cercados na Rua Ana Gonçalves onde um deles acabou sendo baleado e preso. Os demais – três homens e uma mulher – foram capturados ilesos. Já o bandido ferido foi socorrido por uma patrulha do 22º BPM para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), sob escolta da PM





Com a quadrilha, a Polícia encontrou uma pistola de calibre 380, munição, papelotes de cocaína e de crack, além de rádios comunicadores que os criminosos usavam para trocar informações à distância acerca da presença da Polícia na área.





Os nomes dos cinco presos não foram revelados.





A Polícia suspeita que o bando esteja envolvido também em crimes de assalto (roubo) e homicídios na Capital. Os quatro detidos ilesos foram encaminhados à Polícia Civil.





Ocupação





A área do Lagamar está sendo ocupada pela PM durante 24 horas, com a instalação de uma base móvel. Com a presença diuturna dos militares do 22º BPM, os índices de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) têm apresentado redução. O esforço do major Bellini e de sua tropa agora se volta ao combate ao tráfico de drogas e roubos.





Materiais apreendidos com os criminosos:

Fonte: CN7