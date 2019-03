Princesa do Samba é tetracampeã do Carnaval de Sobral

Com o tema "Juazeiro do Norte - Berço da Cultura e Fé Nordestina", a agremiação Princesa do Samba foi a grande campeã do Carnaval de Sobral deste ano. O tetracampeonato foi anunciado durante a apuração realizada nesta quarta-feira, 6, na Casa da Cultura.

Presidente da Escola, Jance Silva, e a diretora Giulle Vasconcelos





Durante a apuração foram avaliados oito quesitos: Enredo; Evolução; Bateria; Samba enredo; Alegoria; Fantasia e adereços; Comissão de frente; e Mestre Sala e Porta Bandeira.





As escolas de samba Estação Primeira do Sinhá Sabóia, Unidos do Alto do Cristo e Mocidade Independente do Alto da Brasília ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente. Apenas as três primeiras colocadas serão premiadas. A campeã leva R$ 7 mil reais; ao segundo lugar será entregue R$ 4 mil reais; e por fim, ao terceiro colocado será entregue R$ 2.500 reais.