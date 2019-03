Noivo vê sua mulher sem maquiagem pela primeira vez e a processa por fraude

Um noivo está processando a sua nova esposa após vê-la sem maquiagem pela primeira vez. O caso ocorreu na Argélia. Na manhã após seu casamento, o homem acordou e disse ter ficado chocado ao ver o rosto natural da sua esposa.





No começo, ele nem sequer achou que a mulher deitada ao lado dele era sua esposa, acusando-a de ser uma ladra, antes de finalmente admitir que ela era, na verdade, a mesma mulher com quem se casara no dia anterior.





Agências locais informaram que o homem afirmou que sua esposa se parecia muito bonita e atraente antes do casamento, mas quando acordou de manhã e descobriu que ela tinha tirado a maquiagem de seu rosto, acabou se assustando.





Agora, o noivo está processando sua esposa por fraude e "sofrimento psicológico".





Fonte: o popular