O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que sua Secretaria Geral e seu Setor do FIES funcionarão no domingo (03 de março), das 8h às 17h, e na quarta-feira (06 de março), das 8h às 21h, para a finalização das adesões dos alunos pré-selecionados do financiamento estudantil e realização de matrículas de alunos aprovados no Processo Seletivo ou que estejam na lista de espera do FIES (Primeiro Semestre Garantido).





O atendimento se dará com agendamento, que deve ser feito exclusivamente por meio dos e-mails: secretaria.geral@uninta.edu.br ou fies@uninta.edu.br





Na ocasião, aproveita para lembrar que o período de adesão ao FIES termina no dia 07 de março de 2019 e as matrículas para o semestre letivo 2019.1 no dia 08 do mesmo mês. Não perca tempo.