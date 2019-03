Secretário do PSL negocia com prefeitos do Ceará em troca de cargos

Secretário Geral do PSL no Ceará, o Advogado Aldairton Carvalho, recém-nomeado no governo do presidente Jair Bolsonaro para o cargo de assessor Jurídico da Presidência do Banco do Nordeste (BNB), anda fechando acordos com prefeituras no interior do Estado.





A informação dá conta que o objetivo desses acordos seria em troca de cargos. Carvalho tem recebido visitas constantes do seu padrinho político Gaudêncio Lucena ligado à velha política do MDB que pretende continuar mandando no Estado.

Fonte: Fernando Ribeiro