Semifinais do Estadual têm datas definidas; confira a tabela completa

Primeira partida entre as equipes classificadas será disputada na quarta-feira (27).



Após a emocionante última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, as semifinais da competição estão definidas. Ceará x Floresta e Fortaleza x Guarany de Sobral disputam as vagas na final.





O primeiro jogo entre as equipes está marcado para a quarta-feira (27). Fortaleza e Guarany entram em campo novamente no dia 3, já Ceará e Floresta se reencontram no dia 10. Todas as partidas serão disputadas às 21h30.





Ceará e Fortaleza têm a vantagem. Floresta e Guarany-S estão classificados para a Série D do Brasileiro de 2020. Além de mando de campo, resultados iguais de saldo são vantagens para Vovô e Leão. O Ceará se classificou em primeiro colocado após golear o Ferroviário por 6 a 2, que acabou fora.





Fortaleza se classificou após bater o Floresta por 2 a 1, na Arena Castelão. Mesmo com a derrota, o Verdão avançou. O Guarany de Sobral se classificou após empatar com o Atlético-CE em 1 a 1.





Serviço:





27/03

Floresta x Ceará - 21h30

Guarany x Fortaleza - 21h30





03/04

Fortaleza x Guarany - 21h30





10/04

Ceará x Floresta - 21h30





(Diário do Nordeste)

Fonte: Helene Santos