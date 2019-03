"Ola bom dia. Eu e minha esposa entramos em um táxi agora por volta de 5 horas da manha lá vizinho a farmácia do arco. Perdemos a minha carteira dentro do carro junto com dinheiro e documentos tais como cartões e etc. Por favor publique para que Deus toque no coração desse motorista e venha nos devolver. Meu nome completo é Carlos Eduardo Pinto Carlos.

Contato: (88) 99475.4531."