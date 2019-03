Sobe para dez o número de mortos no massacre em escola de Suzano

Atiradores estavam encapuzados, teriam invadido o local e cometido suicídio. Morreram também 6 estudantes e uma funcionária da escola.





Subiu para dez o número de mortos na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, a 50 km de distância de São Paulo, após dois adolescentes invadirem o estabelecimento de ensino e dispararem na direção de estudantes e funcionários na manhã desta quarta-feira (13). As informações foram confirmadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segundo a corporação, Atualizando, oito pessoas morreram no local e outras duas após serem levadas para o hospital.





Os atiradores estavam encapuzados e teriam invadido a escola atirando, de acordo com apuração da Record TV. Cinco jovens morreram, além de uma funcionária da escola. Os suspeitos teriam se matado na sequência. As informações do centro de comunicação da PM de São Paulo.





Segundo a Polícia Militar, todo o efetivo da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Suzano foi destacado para ir até o local. As equipes da Guarda Civil Metropolitana e do Samu foram enviados para a escola.





Muitas crianças se feriram e não resistiram aos ferimentos. Não se sabe, porém, o número exato de atingidos. Os helicópteros Águia 15 e 17, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, também foram deslocados à ocorrência.









Ocorrência





A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo de pequeno porte e vítimas no local, mas ainda não tem mais detalhes. Inicialmente, estão no local seis unidades de resgate, três unidades do Samu, duas unidades de suporte avançado e dois helicóptero Águia.





Governador no local





O governador João Doria informou, por meio de nota que, assim que foi informado que havia alunos ferido dentro da Escola Estadual Raul Brasil, cancelou a agenda e se dirigiu ao local para acompanhar o trabalho de resgate e atendimento aos feridos.





R7