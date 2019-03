Internauta denuncia que há um mês a rua Francisco Jacinto, bairro Terrenos Novos, está sem iluminação pública.

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Oi gostaria de pedir pra vc colocar no blog que na rua francisco jacinto está há um mês com luz queimada e ninguém toma providencia, aqui na paróquia Sao paulo apostolo proximo ao comercio do Camocim."