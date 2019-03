Confira a solicitação do internauta na íntegra:

"Solicito a prefeitura de Sobral a colocação de um contêiner de lixo na entrada do aterro sanitário na estrada do distrito do Jordão pois no final de semana principalmente, aumenta o numero de moradores e visitantes na serra e não é dia de coleta e muitas pessoas preferem levar o lixo diretamente para o aterro para evitar acumulo de sujeira e a poluição ao meio ambiente."