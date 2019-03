Temer "é velho corrupto", mas prisão não tem sustentação, diz Ciro Gomes

O candidato derrotado na corrida eleitoral à Presidência em 2018 Ciro Gomes afirmou nesta 6ª feira (22.mar.2019) que o ex-presidente Michel Temer “merece ser condenado e preso“, mas que “não há sustentação” no despacho do juiz Marcelo Bretas, responsável pela prisão do emedebista na 5ª (21.mar).





A declaração foi dada no Fórum Brasil Espanha, na Escola de Negócios de Madri.





“Não me parece, e eu li todo o despacho do juiz Bretas. […] Não me parece que haja sustentação nisso. […] Quero dizer, claro, o Michel Temer merece ser condenado e preso. Ele é 1 velho corrupto brasileiro. Roubava no porto de Santos, roubou em muitas ocasiões“, disse.





Assista à íntegra da entrevista:





Moro é ‘exibicionista’ e ‘joga com uma clandestinidade’





Ciro aproveitou para também criticar a cobrança do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, feita ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas afirmou que não tem como concluir, ainda, que a prisão de Temer possa ter relação com o mal-estar entre os 2.





“Não dá pra afirmar ainda, pela data do despacho, porque consta de que ela teria sido assinada antes dessa troca de rusgas, 1 dia antes. Isso é muito o tipo da conduta do Moro, que é 1 exibicionista quando lhe convém, mas joga com uma clandestinidade inescrupulosa também quando lhe convém“, afirmou.





O pedetista se referiu ao episódio da última 4ª feira (20.mar), em que o envio de mensagens em tom de cobrança, sobre a celeridade no pacote anticrime, feita por Moro a Maia, levou o congressista a disparar críticas ao ex-juiz responsável pela Lava Jato.





Em resposta, Maia disse que Moro estava “confundindo as bolas” e chamou o ministro de “funcionário do Bolsonaro“.





‘Bolsonaro é um imbecil’





Ainda em tom crítico, Ciro destacou os primeiros meses de governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, nunca houve “uma deteriorização tão complexa e veloz” do capital político de 1 presidente da República. Ele ainda atribuiu tal situação à “falta de projetos, falta de compreensão do tamanho do problema brasileiro e despreparo” do presidente.





“É 1 despreparo chocante“, disse. “É uma imbecilidade, de 1 despreparo, de 1 desconhecimento da causa. Eu conheço ele, o Bolsonaro é 1 imbecil, lamentavelmente. Não estou usando como palavrão, estou usando clinicamente, essa palavra tem uma definição“, concluiu.





Fonte: MSN