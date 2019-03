TERROR EM MASSAPÊ: BANDIDOS INVADEM FAZENDA E MATAM ESPOSA DO CASEIRO

Um caso de extrema violência ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 7, na localidade de Tapera, em Massapê-Ce.





Bandidos armados invadiram a fazenda do deputado Luís Ponte, executaram a esposa do caseiro e atiraram no pescoço do caseiro.





O caseiro foi socorrido para o hospital Santa Casa e está em estado grave. Os bandidos fugiram logo após a prática dos crimes e não foram identificados. A polícia de Sobral bem como policiais de Massapê estão realizando diligências. Segundo informações, possivelmente os bandidos foram assaltar a fazenda. Estamos no aguardo de mais detalhes.





Com informações de Olivando Alves

Foto Ilustrativa