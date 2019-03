TERROR: Ladrões fazem arrastão em comunidades rurais de Santana do Acaraú

Os arrastões ocorreram na sede do Distrito de Baixa-Fria, Ladeira Vermelha, Argentina de Cima e Baixa-Fria, Croatá, Morro dos Carmos e Lagoa do Serrote. A população está em estado de alerta, na noite anterior bandidos armados estavam a espera de vitimas.

Acusados

A população da Zona Rural de Santana do Acaraú viveu dois dias de horrores, bandidos armados e violentos realizaram um tsunami de roubos e ameaças em diferentes regiões da zona rural do município de Santana do Acaraú, a ação dos criminosos teve inicio na tarde desta quinta-feira (7) na Ladeira Vermelha, distrito de Baixa-Fria, segundo declaração de moradores , já é sexta vez que a comunidade é atacada por ladrões , que segundo eles são do distrito de Mucambo (cidade de Marco), que fica próximo a comunidade, ainda de acordo com a população, os ladrões são jovens e chegam em motocicletas, armados e extremamente violentos, as vitimas são as pessoas que ficam acessando internet nas proximidades da escola municipal, o arrastão aconteceu por volta de meio dia e levaram todos os telefones de pelo menos seis pessoas.

Mesmo modelo da Hilux roubada - - Foto meramente Ilustrativa (Foto: Divulgação )





Morro dos Carmos - Segundo a Polícia, ainda na noite quinta-feira, oito homens aramados invadiram uma Fazenda de um médico na localidade de Morro dos Carmos no distrito de Baia, levaram diversos pertences e dinheiro. Já no final da tarde, pelo menos três ladrões foram vistos por moradores que trafegavam pela rodovia CE 232 que liga Santana do Acaraú ao distrito de Ipaguassu Mirim, município de Massapê, “passei a mais de 120km e consegui passar ileso por eles” disse um homem através de áudio divulgado nas redes sociais.

Croatá - Por volta de meio dia desta sexta-feira (8), cinco homens encapuzados renderam e assaltaram todos os veículo, inclusive caminhões que fazem transporte de passageiros, na estrada que liga a CE 178 a comunidade de Camará e Croatá, “está tendo assalto geral na estrada do Croatá pararam os carros de horários, motos, eles não estão deixando passar ninguém”, disse uma mulher em áudio nas redes sociais. Já a noite dois homens realizaram assalto a mãe armada e levaram dinheiro e celulares de duas vítimas na área de assentamento Lagoa do Serrote, distrito de Barro Preto.





Prisão de dois homens - A Policia Militar consegui prender na manhã deste sábado (9) dois homens suspeitos de terem participado dos assaltos na estrada do Croatá, ainda segundo a PM, Francisco Vanderlei Souza (sem camiseta) estava solto por determinação da justiça, ele responde por assaltos e conseguiu alvará de soltura, antes da transferência dos presos da cadeia pública de Santana do Acaraú.





Argentina de Cima - O terror foi geral na sede do distrito de Baixa-Fria, três homens armados em duas motocicletas, chegaram a sede do distrito por volta das 16h20min, passaram pelo centro e seguiram rumo a comunidade de Argentina de Cima, invadiram o comércio de um morador e destruíram tudo que havia no estabelecimento, roubaram dinheiro, celular e um Fiat Strada do comerciante.





Baixa-Fria - Insatisfeitos com o resultado passaram na residência de Raimundo Canafístula e invadiram o imóvel, roubaram dinheiro, seis celulares, documentos de um veiculo e ameaçaram pelo menos duas moças , segundo declaração de moradores, os bandidos deixaram a Strada roubada anteriormente e levaram a Hilux Preta de placas OCK 8141 de Santana do Acaraú, ainda segundo testemunhas os ladrões ameaçara, cortar os dedos de uma adolescente, caso não fossem atendidos, “eles queriam que eu desbloqueasse o aparelho, fiquei nervosa e só consegui na terceira tentativa, ameaçaram cortar meus dedos”, disse a vitima.





Após roubar tudo que puderam e ainda insatisfeitos os ladrões foram até o centro do distrito e renderam outra família de comerciantes, uma das vitimas estava deitado na rede da sala, “bora quero o dinheiro, bora vagabundo, se não der o dinheiro eu vou cortar o dedo dela”, disse um dos ladrões que ameaçou cortar os dedos da filha da vitima. Roubaram dinheiro e seguiram com destino a Ladeira Vermelha.





A policia foi acionada e ainda chegou a perseguir os ladrões na estrada, no entanto em virtude da viatura ser um veiculo desapropriado para trafegar na zona rural e em período invernoso, a viatura teve problemas em um dos pneus e os bandidos conseguiram fugir com destino ao município de Marco. A policia continua realizando diligências na tentativa de localizar os ladrões.





(Tribuna dos Vales)