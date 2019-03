TRAGÉDIA! AVIÃO CAI COM 157 PESSOAS A BORDO; NINGUÉM SOBREVIVEU

Vôo da Ethiopian Airlines para Nairobi cai com 157 pessoas a bordo, e não há sobreviventes segundo imprensa local.

Na manhã deste domingo (10), um Boeing 737 da Ethiopian Airlines caiu com 149 passageiros e 8 tripulantes. Haviam pessoas de 35 nacionalidades, no voo que ia para Nairobi no Quênia.





O voo ET 302 caiu perto da cidade de Bishoftu, ou Debre Zeit, cerca de 50 quilômetros ao sul da capital Addis Abeba. Autoridades ainda estão avaliando os detalhes da tragédia, mas acreditam que o avião tenha caído logo após a decolagem.





O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, lamentou o acidente.





“Em nome do governo e povo da Etiópia, gostaria de expressar as mais sentidas condolências às famílias que perderam seus entes queridos na Ethiopian Airlines Boeing 737 em um vôo regular para Nairóbi, Quênia nesta manhã”, escreveu na rede social Twitter.





(Maetips)