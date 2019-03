UBAJARA-CE: O reservatório Granjeiro está na iminência de romper! Veja o vídeo

Uma equipe da Defesa Civil do Ceará, da Companhia de Recursos Hídricos do Ceará (COGERH) e funcionários da prefeitura de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, fizeram uma avaliação técnica da parede da barragem conhecida popularmente como Granjeiro, na manhã desta terça-feira (12).





De acordo com engenheiro técnico Wilson Maranhão, a situação é atípica e que o processo de erosão está acentuado, no entanto, as pessoas não precisam se preocupar. “Caso precisemos tomar alguma decisão mais drástica, será feita em conjunto com a COGERH e secretaria de infraestrutura do município”, afirma o Wilson.





O agricultor Joaquim Silvestre, morador da comunidade Jaburuna, diz ter medo por causa dos problemas das barragens dos outros estados que se romperam, se referindo ao caso de Brumadinho em Minas Gerais. “Não só eu fico preocupado, mas toda a Jaburuna está aflita com essa situação, principalmente as pessoas que moram próximo a beira do rio”, disse.





Após a avaliação submersa, onde o técnico mergulha para ver as condições do local, foi decido que serão colocados sacos de areia para impedir que a água continue provocando erosão e será realizada uma limpeza no sangradouro do açude, pois isso está impendido que haja escoamento do excesso de água do reservatório.

Com informações do portal Ubajara Notícias