UNINTA na Comunidade realiza atendimentos em Forquilha

O UNINTA na Comunidade, projeto de extensão e responsabilidade social do Centro Universitário Inta, levou até a zona rural da cidade de Forquilha diversos serviços de saúde. Estudantes e professores de 8 cursos atenderam a comunidade em parceria com a associação comunitária e a Secretaria de Saúde do município durante o período de comemoração da Festa de São José (19 de março).





De acordo com a Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Regina Aguiar, foram ofertados à comunidade de São Lourenço, localidade rural da cidade, serviços de avaliação nutricional e orientação alimentar, estética facial, atividade física, exames de glicemia, orientações para hipertensos e diabéticos, palestras sobre primeiros socorros, orientações sobre automedicação, microempreendedorismo e criação de pequenos animais.





O evento foi idealizado pela Associação Comunitária Otávio Rodrigues Monção, que tem como presidente o radialista J Carlos e contou com a participação dos profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde Local, vinculados à Secretaria de Saúde de Forquilha, além da participação dos alunos das escolas locais.





Participaram das atividades acadêmicos, professores e gestores de Extensão dos Cursos de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Engenharia de Produção, Educação Física, Medicina Veterinária, Jornalismo, Farmácia e Medicina do UNINTA.