UNINTA: NAPI participa de homenagem às mulheres no Lar de Ester

Na quarta-feira (27), o Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI) do Centro Universitário Inta (UNINTA) participou, pelo 3º ano consecutivo, de evento no Lar de Ester, em homenagem ao Dia da Mulher (8 de março). Uma equipe multidisciplinar realizou atendimentos de saúde para as mulheres acolhidas pelo lar, integrante do Instituto Beneficente Casa Belém, e convidados.





Os cursos de Enfermagem, Nutrição, Serviço Social, Farmácia, Educação Física e Fisioterapia realizaram diversos atendimentos como aferição de pressão, orientação nutricional, exame de glicemia, massagem e dança, durante toda a manhã. Os estudantes estiveram acompanhados pelas professoras Cristiana Ponte, Marizete Dias, Morgana Viana e Francisca Rocha Carneiro.





Coordenadora do NAPI, a Profa. Angela Rodrigues fala sobre a homenagem. “É um evento de extrema importância social para as mulheres. Por isso devemos cada vez mais realizar ações concretas para a valorização, a autoestima de cada mulher e sua capacidade de enfrentar os desafios.”





A presidente e fundadora do Instituto, Ivone Mesquita explica que o evento acontece há 4 anos e reúne palestras, relatos de vivência, espaço para corte de cabelo, maquiagem, dentre outros, e ressalta: “o UNINTA é o principal, porque ele faz com que esse evento aconteça. O dia já amanhece com o UNINTA todo aqui consultando, tudo organizado. É um momento muito importante para a casa e agradecemos sempre ao nosso parceiro de todos os momentos.”





Instituto Beneficente Casa Belém





O instituto, sem fins lucrativos, foi criado em 2006 e atualmente possui duas unidades de acolhimentos: Lar de Ester, para mulheres, e a Casa Belém, para homens. Mais de 10 mil pessoas já passaram pelo acolhimento.





As unidades realizam ações de amparo e reabilitação física, mental e social para dependentes de álcool ou substâncias psicoativas, além de receber também pessoas em situação de risco ou abandono. O instituto recebe doações de alimentos, roupas ou ainda depósitos em conta.