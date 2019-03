Vereadora Fransquinha do Povo denuncia abandono do Distrito de São José do Torto

Em postagem no facebook, a vereadora Fransquinha do Povo, afirma que como representante do povo de Sobral e distritos, vai pessoalmente falar com secretário de Obras do Município, Davi Bastos, para que ele tome providências, olhe a situação em que se encontra o distrito de São José do Torto.





"É um absurdo, é uma falta de respeito com o povo e eu que sou uma legítima representante do povo de Sobral vou atrás dos direitos do povo", afirma Fransquinha do Povo.