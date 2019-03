VIOLÊNCIA: COMERCIANTE É EXECUTADO A BALA EM TIANGUÁ

Um homicídio a bala foi registrado por volta das 11h30 desta terça (26), no bairro do Ceasa em Tianguá. O comerciante identificado pelo nome de Ozires, estava em seu estabelecimento comercial (restaurante) quando foi surpreendido por um indivíduo que chegou em uma moto e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. A vítima não resistiu e morreu no local.





Após o crime o bandido fugiu tomando rumo ignorado. A Policia Militar está realizando diligências em toda área com o objetivo de fazer a prisão do homicida.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivações do homicídio.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas