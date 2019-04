Bolsonaro posa com arma e critica lei do desarmamento durante viagem a Israel

Presidente voltou a defender que "cidadãos que querem se proteger e proteger suas famílias" tenham armas; em janeiro, ele flexibilizou o posse





Durante viagem oficial a Israel , o presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a defender, nesta segunda-feira (1ª), o decreto assinado em janeiro que flexibiliza o posse de armas de fogo no Brasil.





Em uma postagem no Instagram, Bolsonaro posou segurando uma submetralhadora e escreveu um texto favorável à posse de armas, além de reiterar sua opinião de que o desarmamento não evita que crimes aconteçam.





"O que torna uma arma nociva depende 100% das intenções de quem a possui. Defendo a liberdade, com critérios, para cidadãos que querem se proteger e proteger suas famílias", afirmou o presidente. "Leis de desarmamento só funcionam contra aqueles que respeitam as leis; quem quer cometer crimes já não se preocupa com isso", acrescentou.





Fonte: IG