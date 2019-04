Cirurgião plástico diz que maconha pode fazer crescer seios em homens

De acordo com o cirurgião plástico Anthony Youn, homens que fumam maconha podem desenvolver o ginecomastia – crescimento das glândulas mamárias em homens – ganhando seios.





"A ginecomastia é causada pelo desequilíbrio hormonal entre a testosterona e o estrogênio", disse o médico que completa: "Quando a relação favorece o estrogênio, o corpo responde criando um excessivo tecido nos seios. Portanto, mamas masculinas”.





Segundo Youn, estudos com animais mostram que a exposição ao THC (tetrahidrocanabinol - substância psicoativa da maconha) baixam níveis de testosterona, reduzem o volume do testículo e causam anormalidades no sêmen.





Fonte: Huffington Post

foto google imagens