DENÚNCIA: PREFEITURA DE SOBRAL DÁ VEXAME NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para com os moradores do Distrito de Rafael Arruda.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá boa noite!









Morador do distrito de Rafael Arruda cansado de ver o esgoto transbordando fezes e muita lama, resolve colocar a mão na massa e com muito esforço e dinheiro resolve o problema que já vinha se estendendo por vários anos. O metalúrgico Vicente Marques, morador da rua Raimundo Luiz da Costa, no distrito de Rafael Arruda compra o material e paga um ajudante para consertar o esgoto de sua rua, que por muitos anos vinha reivindicando o conserto e a prefeitura nada de consertar o esgoto.









Um total descaso e falta de compromisso com os moradores do Distrito de Rafael arruda."