Está aberto o período de aditamento e transferência para contratos do Novo FIES realizados em 2018.2

O Setor de Fies do Centro Universitário Inta (UNINTA) comunica que está aberto o período de aditamento e transferência para os estudantes que aderiram ao Novo Fies no semestre de 2018.2. A informação foi dada em nota, pela Caixa Econômica Federal.





O período está aberto para aditamento, renovação de contrato e transferência, suspensão temporária, encerramento antecipado e dilatação de prazo de antecipação, todos esses referentes ao semestre 2019.1.





Aqueles que irão aditar deverão estar em condições regulares no FIES e adimplentes com a porcentagem não coberta pelo financiamento. É importante que, nos casos de estudantes com necessidade de transferência ou dilatação do prazo do financiamento, a situação seja regularizada no site do SIFES ou com o setor responsável no UNINTA para dar início a atualização de contrato antes de realizar o aditamento.





Para realizar os procedimentos, os acadêmicos devem procurar o setor de Fies do UNINTA localizado no térreo do Prédio Sede II. Em caso de dúvidas podem ligar para os números (88) 3112-3500 / Ramal 3567, (88) 99778-2222, (88) 99951-0304, (88) 99942-0133 ou enviar e-mail para fies@uninta.edu.br.