POLICIAIS MILITARES DO COTAR PRENDEM "CHICO METRALHA"

Na data de ontem (1), Policiais Militar do Comando Tátito Rural (COTAR) realizavam patrulhamento na localidade Setor 1, no Distrito de Jaibaras, quando abordaram um veículo da marca Toyota Corolla. Dentro do veículo, os PMs encontraram 1 quilo de maconha, meio quilo de crack e um revólver calibre 32.





O indivíduo preso foi identificado como Francisco Moreira Gomes, vulgo “Chico Metralha”, 45 anos.





O acusado recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.