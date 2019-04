Rafael Ilha posta foto ao lado de Casagrande e Fábio Assunção: “Dependentes químicos, sim”

Entre tantas brincadeiras maldosas feitas contra Fábio Assunção nas redes sociais, Rafael Ilha postou uma foto ao lado do ator e também do ex-jogador Casagrande. O ex-polegar aproveitou para fazer um texto sobre dependência química, um problema que atinge o trio e que constantemente gera comentários maldosos de pessoas na internet.





“Somos dependente químicos, sim, e qual é a graça?”, começa o texto escrito por Rafael Ilha e publicado no Instagram nesta segunda-feira (1º). “A dependência química ceifa milhões de vidas e destrói milhares de família, todos os anos, no mundo todo”, continuou o cantor.





“E muitos imbecis acham graça disso. Você tira sarro ou acha graça de uma pessoa com câncer, AIDS, leucemia ou alguma doença grave e degenerativa? Com certeza, não. Então pare com isso e se conscientize que a dependência química mata, destrói famílias e faz milhões de pessoas sofrerem. Dependência química é uma doença, uma doença grave e mortal, então respeite. Loucura é você acha isso engraçado”, escreveu Ilha.





(MSN)