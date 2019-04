Neste dia da mentira o Jornalista e Professor Universitário Matheus Salvany nos envia um artigo para o blog. Na pauta, a saúde de Sobral.

Sobral e a Mentira.

Nesta manhã tive de ir ao posto de saúde. Sofri um leve acidente e precisei reparar a coroa de um dente. Coisa pouca. Desta forma, fui até ao PSF do Tamarindo, que fica no Centro da cidade. Para minha surpresa, a situação está pior do que eu imaginava. Segundo os profissionais que ali estavam e que por sinal me atenderam muito bem, das duas equipes médicas existentes, uma estava sem médico. Já a outra equipe, o médico entrou de férias na ultima semana e desde então o posto encontra-se sem a oferta do profissional e dos serviços. Desta forma, atualmente o posto não tem médico.

Contudo, o que mais me chamou a atenção foi à situação do maltratado lugar. O mofo toma conta das infiltradas paredes, a sala de curativos está com o teto prontinho para ceder e o chão é um campo minado de baldes que aparam as quedas d´águas oriundas do forro escurecido pela ausência de manutenção. Sobre os materiais, precisei do esparadrapo para o curativo, as enfermeiras se perguntavam se já havia chegado. Desde quinta-feira estavam sem. Retornei ao trabalho e preocupado com o que vi conversei com alguns colaboradores sobre a situação. Segundo os mesmos, a regra da realidade é esta.

Entretanto, também me chama a atenção que em recente entrevista o Prefeito Ivo Gomes afirmava que tudo isso é uma mentira. Na nossa querida Sobral não falta médico, não falta insumos e a saúde de Sobral nunca esteve tão bem. Isso me feriu e como um homem de humanas, na dor, a poesia me acalenta. Veio-me a cabeça um verso do sobralense Belchior. ``Pra que mentir de fingidor das dores tão reais?´´. Logo hoje, no dia da mentira.

Matheus Salvany