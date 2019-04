Verifique a saúde do seu cabelo - Dr. Mário Timbó (Médico Dermatologista)

Já pensou em testar como anda a saúde do seu cabelo em casa? Pois veja esse post!

Coloque um fio de cabelo seu dentro de um copo com água.

- Se boiar, está precisando de hidratação.

- Se ficar no meio, está precisando de nutrição

- Se ele afundar, faça uma reconstrução.

Converse com seu dermatologista e cuide da saúde do seu cabelo!





(BLOG ENCONTRO COM A SAÚDE)