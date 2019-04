POLÍCIA MILITAR DE MASSAPÊ EM AÇÃO!

Por volta das 16:45 do dia 09/04/2019, a composição de Irso composta pelo Sargento Henrique e Soldado Freire, solicitou apoio da viatura (VTR 3234), composta pelo sargento Paulo CESAR, sargento JOEZIO E SD HENRIQUE para continuar interceptação de um veiculo Golf vermelho, placa PRP-1537 que havia colidido com a viatura da IRSO na altura do posto Bandeira Branca, em Massapê, continuando em fuga. Assim, havia suspeitas de que o veículo fosse conduzido por um suspeito de tráfico de drogas, que estaria trazendo drogas da cidade de Sobral para Massapê.





Policiais continuaram a perseguição, encontrando o carro abandonado na Rua do Papai Noel, no Bairro Manivão. O Sargento Paulo Cesar, fez a busca em uma residência próximo ao local onde o carro estava, encontrando o condutor do veiculo e droga, cujo condutor tratava-se da pessoa de nome Lucas Fernandes da Silva, 26 anos.





Vale ressaltar o excelente trabalho realizado no município de Massapê e região, por parte do Major Julião e sua Equipe.