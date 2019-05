Estudante universitária que cometeu suicídio em Santana do Acaraú deixa carta de despedida

Na carta, ela lamenta ter que partir e pede para a irmã cuidar dos pais como ela gostaria de fazer.





A seguir, carta deixada pela estudante Ligía Ibiapina no Whatsapp:





“Bom, é meio difícil de redigitar está carta via Whatsapp quando penso em minha mãe, pai e amiga (Meredith Grey) amo demais essa mulher, considero ela como minha irmã de alma por conta de tantas coisas que já vivemos e pelo grau de intimidade que temos ou tínhamos, meu rei amado Ramsés, como viver em um mundo sem ti meu príncipe? MAMÃE AMA, MINHA VIDA!!!Minha dor maior e ter que deixá-lo sem ter conseguido meu propósito (dar uma vida melhor a todos e ser a enfermeira top da família), sim me tornei um fracasso. É fácil para quem está de fora e dizer que isso é besteira, falta de Deus, "Aaaa pensa na tua mãe" ( porque sabem que ela é meu ponto fraco), e a faculdade quase terminando?, é o GREEPH?( que eu amo, amo de paixão). Para chegar a esse ponto digamos que o "buraco" é mais embaixo. Amo todos, muito, mas muito mesmo e de onde quer que esteja estou olhando e quem me conhece como a





Palhaça que eu era estarei dando minha gargalhada incomum de onde quer que esteja, só não poderia continuar como estou. O único lugar que me fazia bem por completo era com a turminha do GREEHP e agradeço de coração por Allyson e Ruth terem me acolhido graciosamente bem (vocês não tem dimensão do quanto são referência positiva). Aos demais amigos irei guardar para sempre nossas vivências principalmente você Sávio (v.a.). Desculpa por acabar a minha dor e infelizmente começar a de vocês mas como ouvi hoje "tudo passa".





Que me desculpem os supra não citados aqui talvez pela sonolência... Virginia (rainha do selfie), Bizinha, Soraia, Karine, Karol, meninas do Ap Melhores pessoas que já tive o prazer de conhecer! Higia cuide de nossos pais, faça o que eu iria fazer por eles dar uma vida que eles sempre quiseram nos dar e minha sobrinha.Assim me disperso, de coração limpo e alma em paz. Amo todos, SAUDADES MEU FILHO, PRÍNCIPE.





Esqueci de dizer : Tive uma irmã que fez de tudo por mim e eu amo!





As pessoas só dizem "voce vai ficar bem" "vai passar" "vc é forte" "ta se passanso" mas não fazem a gente ficar bem.





Quero que toque no meu velorio: Pra ser sincero (henhenreiros) e Hallelujah ( É uma musica).





É difícil falar todos os amigos que guardo no peito, Jô, Mateus Castro, Fernando lá maia rss, Helton, Madu, Junior Gomes, Tesourariaaaaaaaa, meus pacientes em especial Sr. Josenildo logo, logo, a gente se encontra... Aos depois perdão pelos não citados. Desculpa mãe, já não aguentava mais, te amo.”





(Tribuna dos Vales)