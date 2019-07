Domingo, dia 14, acontecerá a abertura da Copa Cearense de Motocross na cidade de Itapajé.





O evento contará com a presença dos melhores pilotos do Norte e Nordeste do Brasil.





Premiação de R$ 8 mil.





A corrida será dividida em diversas categorias.





A direção de prova terá a coordenação de Antenor Tim.

Locução: Feijão.

Organização: Júnior Ferreira