O primeiro 1.º Motocross de Liseux acontecerá nos dias 21 e 22 na Fazenda Nova, em Liseux. A corrida será distribuída em 11 categorias.





A premiação é de R$ 3 mil.





O evento terá a presença do melhores pilotos da região Norte do Ceará.





A realização do evento é do "Lourinho do Gás".

Direção de prova: Ítalo Andrade.