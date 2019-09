"Boa tarde! Achado de documentos. Encontro-me com o documento de habilitação de JOCIELEN COSTA SOUSA e tbm com documento Dut de sua moto. Por favor, gostaria muito que vcs publicassem para que o dono possa vir pegar comigo. Moro na rua Dr. Paulo Sanford, N 247, bairro Parque Silvana 1, próximo a portaria da Grendene 2. Contato (88) 99404.9097. Falar com Sebastião."

