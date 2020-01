Guarany, que vem de vitória em cima do Ferroviário, recebe o Pacajus no Junco. O Cacique do Vale também está invicto no torneio, com seis pontos, e está na vice-liderança. Com uma vitória, o time pode assumir a liderança ao fim da rodada. Já o Pacajus vem de derrota para o Barbalha, e quer vencer para se distanciar da zona da degola. O Índio do Vale do Caju é o quinto colocado com um ponto.





(Foto Marcelino Júnior)