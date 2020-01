SOLIDARIEDADE: Amigos realizam "vaquinha on-line" para comprar cadeira de rodas

Uma campanha de financiamento coletivo para a compra de uma cadeira de rodas para a jovem Cleidiane Sousa, residente na localidade do Recreio no distrito de Rafael Arruda, mobilizam as redes sociais. Ela precisa de um equipamento novo em alumínio peso leve com encosto rígido tipo cadeira monobloco, para facilitar sua locomoção.





A Jovem Cleidiane Gonçalves de Sousa, no auge da sua juventude tendo concluído seu ensino médio, já trabalhando numa indústria de confecções da região. Sofreu em outubro de 2018, um grave acidente automobilístico, onde teve lesão medular espinhal na parte fundamental do sistema nervoso central na qual comprometeu os movimentos das pernas.

Após um ano e três meses acamada, tendo passado por várias cirurgias e vivido estado de baixa autoestima e depressivo, Cleidiane Sousa, agora busca forças para iniciar sua reabilitação. Para isso, os amigos organizaram uma campanha “vaquinha on-line” para comprar uma cadeira de rodas no valor de R$ 5.000,00 reais, para facilitar suas transferências e locomoções para as unidades de saúde e centro de reabilitação.









Serviços





Vaquinha: Compra da cadeira de rodas mono bloco

ID da vaquinha: 816615

Dinheiro: CONTA POUPANÇA -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3572

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 00009429-4

Cleidiane Gonçalves de Sousa

Contatos: Cesar Fernandes (Pai) somente pelo Zap (88) 98280 3877.





(Blog Célio Brito)