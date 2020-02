Ceará x Guarany de Sobral jogam hoje às 16h na Arena Castelão

O Ceará enfrenta o Guarany de Sobral neste sábado, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense.

O Guarasol é o líder da segunda fase com nove pontos em quatro jogos. O Vovô vem logo atrás, na vice-liderança com sete pontos, e um jogo a menos. Nas três partidas disputadas, foram 2 vitórias e 1 empate. No entanto, a atuação em campo na temporada ainda não convenceu parte da torcida, que protestou na Arena Castelão quando o Alvinegro cedeu empate para o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.





Tempo Real: o GloboEsporte.com acompanha todos os lances em Tempo Real, com vídeos exclusivos, a partir das 15h30.





(Globo Esporte)