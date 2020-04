Novas atividades liberadas para funcionamento no Ceará

Após prorrogar por mais 15 dias a quarentena e o fechamento do comércio no Ceará, governador Camilo Santana (PT) recuou e liberou o funcionamento de mais alguns setores durante a pandemia do coronavírus, conforme decreto 33.536, publicado pelo Governador,, agora no final da tarde de hoje. Confira quais os setores que reabrirão a partir de amanhã: indústrias de móveis, tintas, confecção, roupas, calçados, agrícola e autopeças; feiras de alimentos; serrarias; depósito de construção; escritórios de contabilidades; comércios de produtos naturais, suplementos, além de pet-shops e escritórios de seguros.



Todas as atividades em funcionamento deverão atender as recomendações de saúde, evitando aglomeração de pessoas, mantendo o distanciamento mínimo e fornecendo todos os equipamentos de proteção individual.