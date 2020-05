UNINTA: Pesquisa da CPA é disponibilizada para estudantes, professores e corpo técnico-administrativo

Entendendo a importância da coleta de dados para a tomada de decisões, identificação de demandas da comunidade acadêmica e análise de satisfação, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Inta - UNINTA, coordenada pela Profa. Esp. Adriana Pinto Martins, disponibiliza a partir de hoje, 25 de maio, o Questionário de Avaliação Institucional referente ao semestre 2020.1. A pesquisa encontra-se disponível para o corpo docente, discente e técnico-administrativo do UNINTA.





Os questionários, disponibilizados semestralmente, constituem uma ferramenta fundamental para o planejamento administrativo-pedagógico, uma vez que revelam as potencialidades e dificuldades da Instituição, em busca da melhoria da qualidade da formação, da produção do conhecimento e da extensão. Nesta edição, o questionário também objetiva avaliar qualitativamente, junto a acadêmicos, docentes e demais profissionais técnico-administrativos, as medidas emergenciais tomadas pela instituição para a manutenção de aulas e seu calendário letivo.





O questionário estará disponível até o dia 30 de junho deste ano. Estudantes e docentes podem respondê-lo no Sistema Acadêmico. Já os profissionais técnico-administrativos poderão responder a avaliação institucional acessando o espaço da CPA: https://uninta.edu.br/site/cpa/





A Comissão segue as diretrizes e o roteiro da Autoavaliação Institucional da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), que fundamenta-se em uma série de ações e operações que visam controlar e retroalimentar o conjunto de atividades do UNINTA, tendo como objetivo o aperfeiçoamento institucional.

















De acordo com a coordenadora, Adriana Pinto Martins, “a participação de todos é fundamental para tornar o diagnóstico geral da instituição mais fidedigno à realidade, o que auxiliará nas políticas de melhorias do UNINTA ao identificar pontos fortes e fracos”, acrescentou.





O QUE É A CPA





A Comissão Própria de Avaliação – CPA é o órgão responsável pela coordenação, condução e articulação do processo interno de Autoavaliação Institucional que orienta, sistematiza e presta informações referentes ao Processo de Implementação e Consolidação da Avaliação Institucional a todos os interessados e comprometidos com a melhoria permanente da qualidade do Ensino Superior.