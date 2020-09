Quatro homens morrem após tiroteio na Praia do Futuro

O grupo foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas não resistiu aos ferimentos.





Quatro homens morreram após intenso tiroteio na noite desta terça-feira (29), na região da Praia do Futuro, em Fortaleza. Segundo a polícia, a troca de tiros começou durante uma tentativa de fuga em um veículo na Avenida Dioguinho.





Os quatro homens baleados foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro, porém não resistiram aos ferimentos. Durante a fuga, um quinto homem conseguiu sair do veículo e se evadiu do local.





Dentro do carro utilizado pelo grupo, a polícia encontrou ainda três armas de fogo. Mas os policiais revelaram que os homens descartaram outras armas no percurso para evitar o flagrante. O veículo utilizado era roubado e estava com a placa adulterada.





O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o caso.