PF investiga lavagem de dinheiro do PCC e postos no Ceará entram na mira

Rede que fornece combustível teria ligação com prefeito da RMF.

A Polícia Federal divulgou diagrama do poder financeiro do PCC, que movimentou R$ 32 bilhões em quatro anos. O Ceará é um dos estados que controla o fluxo do dinheiro, por ter dirigentes que se escondem por aqui.





A PF, após descobrir rede de postos Boxter, no Sudeste, prepara-se para desbaratar rede de postos no Ceará, com suspeita de negócios com a facção e com vínculos com prefeito da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As investigações estão bem avançadas.





Empresário sem vínculos com o crime, como o Alemão — nada a ver com o Alemão do assalto ao Banco Central –, emprestavam seus nomes para a lavanderia do PCC detonada pela PF, a partir da descoberta do verdadeiro dono do helicóptero que matou Gegê do Mangue e Paca, em Aquiraz.





Fonte: CN7