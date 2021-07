Mulher que deu à luz nove bebês conta que troca mais de 100 fraldas por dia: "Foi um choque total"

Em maio deste ano, a maliana Halima Cisse entrou para o livro dos recordes ao dar à luz nove bebês de uma só vez. Passados alguns meses do parto histórico, ela concedeu uma entrevista ao jornal Daily Maily detalhando como tem sido a nova vida cuidando das cinco meninas e quatro meninos que vieram ao mundo para quebrar um recorde.





De acordo com Halima, as crianças gastam cerca de 100 fraldas por dia, e mais de 6 litros de leite. A jovem de 26 anos admitiu ter ficado impactada pelo fato de ter dado à luz nove bebês. Inicialmente, os médicos previam uma gravidez de sétuplos, mas somente no parto mais dois bebês foram descobertos.





Casada com Kader Arby, um marinheiro de 35 anos, Halima já tinha outra filha, uma bebê de 2 anos de idade. A chegada dos novos integrantes da família radicalizou a vida do casal.





O parto, em si, foi realizado no Marrocos, embora a naturalidade de Halima Cisse seja Mali, país este que vem ajudando a mulher no desafio insólito de criar nove filhos bebês de uma só vez.









Altas cifras





Segundo Halima, o governo de Mali já desembolsou algo em torno de R$ 7 milhões em ajudas no custeio dos gastos com os nove bebês. No momento, as crianças permanecem internadas em um hospital do país africano sendo monitoradas por uma equipe médica.

Halima, por enquanto, só tem ficado com os filhos uma hora diariamente.





“Foi um choque total quando descobri que teria nove bebês porque pensei que seriam sete. Minha irmã estava segurando minha mão, mas tudo em que eu conseguia pensar era como cuidaria deles e quem iria me ajudar?”, afirmou Halima em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.