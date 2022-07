Curso de Abordagem e Tiro Policial Defensivo - 3º CRPM NORTE

A Polícia Militar do Ceará, em parceira com a Academia de Segurança Estadual do Ceará- AESP, está promovendo a 2ª Turma do Curso de Abordagem e Tiro Policial Defensivo em Sobral CE, contando com a participação de policiais do serviço ativo da PMCE.





O curso se destina aqueles que já são policiais do serviço ativo da PMCE, e visa instruir a Tropa das mais novas e atualizadas técnicas e táticas policiais empregadas para garantir a efetiva segurança da sociedade. Os alunos passarão por um rigoroso treinamento, onde irão adquirir e aprimorar conhecimentos teóricos, aperfeiçoando-os na prática. Os 30 alunos presentes pertencem há vários municípios da Região Norte, das Unidades 3° BPM (Sobral) que está sendo nosso anfitrião Tenente Coronel Sergio, 4° BPM (Canindé), 7° BPM (Crateús), 11° BPM (Itapipoca) é 1ª CIPM (Tianguá), 4° Colégio da PMCE e 4º Cia/BPGEP (Presídio em Sobral).





Todas as diretrizes para o Curso são emanadas diretamente do Comando Geral sob a Supervisão Direta do Coronel Comandante Geral Márcio, o qual conta com a Assessoria da DPGI - Diretoria de Planejamento e Gestão Interna, Sob o Comando da Cel. Evandro, os quais repassarão a missão de qualificar essa tropa ao Cel Martins, Comandante do 3ºCRPM- Interior Norte, que designou o 2° Ten Josué para coordenar as Instruções, e como Instrutores o 1ª SGT Edisam e Sd PM Jandson, esses são alguns profissionais que fazem esse sonho de qualificar a Tropa do Interior se tornar realidade.





O grande favorecido com esse curso, além dos profissionais se sentirem mais seguros, é a própria sociedade, que poderá contar com uma Polícia mais qualificada e preparada para atuar nas mais diversas ocorrência, desde as mais simples às mais complexas.





Coordenador do Curso: Tenente Josué.

Monitor: Sargento Edisam e Sd Jandson.

Carga horária de 50h.



Polícia Militar, Raça de Fortes, Povo de Bravos!