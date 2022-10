Bandido nº 1 do Brasil, Marcola declara apoio a Lula, mesmo achando o petista "pilantra"

Considerado o bandido mais perigoso do Brasil, recolhido em uma penitenciária de segurança máxima em Porto Velho (RO), Marcos Camacho, o “Marcola”, recomendou voto em Lula (PT) na eleição presidencial deste domingo (2), durante conversa interceptada pela Polícia Federal, sob ordem judicial, com seu comparsa Cláudio Barbará Silva.





Nessa conversa, transcrita em relatório da PF, Marcola recomenda que “é melhor o Lula no poder, mesmo ele sendo um pilantra e um zero à esquerda, que o Bolsonaro, porque ele é muito ligado com as polícias e a milícia”.





A informação foi publicada no site O Antagonista, na noite deste sábado (1º), e faz lembrar denúncia recente do ex-tesoureiro do mensalão do governo Lula, Marcos Valério, apontando ligações de Lula com o “PCC”. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu referências a essas revelações nas redes sociais.





O bandido já havia manifestado preferência por Lula em outras ocasiões, também gravadas pelos policiais federais, como na conversa com outro criminoso, Esdras Augusto do Nascimento Júnior.





Nessa conversa, o bandido que que fundou o “PCC”, considerada a maior organização criminosa das américas, afirma que “se colocar um do lado do outro, o Lula é melhor que ele para nós”, comparou.





“Se for analisar mesmo, jogar os dois numa sacolinha e balançar, se abrir ela, você não sabe qual que é a merda que tá ali”, opina Esdras. Nesse ponto, Marcola pondera:





“Ah, mas… para nós o Bolsonaro é pior (…) O Lula é ladrão mesmo, pilantra, entendeu? Só que é o seguinte, irmão. Essa fita do Covid mesmo, o Bolsonaro deu uma mancada. Bolsonaro é parceiro da política, da milícia. Cara é sem futuro. O Lula também é sem futuro, só que entre os dois, não dá nem para comparar um com o outro", afirma o criminoso.





“Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Tem que sair fora mesmo desse arrombado aí (Bolsonaro). Ele e os filhos dele”, afirma Marcola





O interlocutor de Marcola, Esdras, diz ainda que, se Lula ganhar, “vai dar uma embaçada nesses filhos dele”. “Vai mudar a (Polícia) Federal, mudar o jeito dele, fazer o tabuleiro dele. Vai embaçar mesmo na vida do Bolsonaro e da família dele.”





As interceptações da Polícia Federal foram autorizadas no curso das investigações sobre um plano de fuga dos líderes do “PCC”, incluindo Marcola, que estava preso no Complexo Penitenciário da Papuda, perto de Brasília. As investigações resultaram na Operação Anjos da Guarda, que transferiu o bandido nº 1 do Brasil para outra penitenciária federal de segurança máxima, localizada em Porto Velho (RO).





(Diário do Poder)