Veja como ficou Simony após conclusão de tratamento de câncer

Simony revelou que concluiu o tratamento contra um câncer no intestino nesta sexta (16). A cantora estava internada desde quarta (14), em São Paulo, para passar pela última sessão de radioterapia. Ela definiu os últimos seis meses com os mais dolorosos de sua vida –físico e emocionalmente– e se mostrou confiante na cura.





“Hoje é meu dia de renascimento, amor, vida, choro e medo? Sim, eu me permito ser tudo e sentir tudo, porque por quase seis meses passei pelo tratamento mais doloroso da minha vida, não físico, mas emocionalmente também”, escreveu ela, em seu perfil oficial no Instagram.





“Do nada, minha vida mudou e mais uma vez ouvi Deus sussurrando no meu ouvido: ‘eu estou com você, estou te usando’. Resumindo: saio outra pessoa em todos os sentidos e agradecida por ter a oportunidade de estar aqui perto dos meus”, disse ela.





Simony ainda compartilhou uma foto em que aparece com a cabeça raspada, sem as perucas que utilizou para levantar a autoestima durante a luta contra um tumor no cólon:





Essa foto representa vida para mim e espero que para você também. A carequinha não mais me remete a doença e, sim, a cura. Espero estar contribuindo de alguma forma na vida de quem também está passando por essa jornada. Avisa a criançada carequinha que hoje o Balão Mágico sobre com a Tia Simony carequinha também.





Confira: