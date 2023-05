Assaltantes vestidos de garis invadem casa, fazem família refém e são presos pela PM no interior do Ceará

A Polícia Militar prendeu em flagrante uma dupla suspeita de roubo com restrição de liberdade que invadiu uma casa e fez uma família refém no Bairro Junco, em Sobral, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira (25).





O momento da prisão dos suspeitos, que estavam vestidos com uniformes de garis, foi registrado por uma câmera. O vídeo mostra três policiais abordando os suspeitos no momento que ele tentavam fugir com uma caminhonete.





Dois revólveres municiados foram apreendidos e os pertences das vítimas foram recuperados. Entre eles estavam dinheiro e mais de dez relógios.

Conforme a Polícia Militar, por volta das 13h uma equipe da Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência de roubo com restrição de liberdade.





A denúncia partiu de uma das vítimas, que conseguiu ligar escondido para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), enquanto era mantida refém em casa por dois homens.





Ao chegar ao endereço os policiais cercaram a residência e conseguiram prender os homens, que tentavam fugir.





Francisco Cassiano Simão Siqueira, de 28 anos, com passagens por ameaça, furto e contravenção penal; e Gustavo Henrique do Nascimento Souza, 18 anos, foram conduzidos a Delegacia Regional de Sobral. A dupla foi autuada em flagrante por roubo qualificado.





A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso para tentar identificar se outras pessoas estão envolvidas no crime.





G1-CE