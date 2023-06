Policial usa spray de pimenta no rosto de mulher e a puxa pelos cabelos no Ceará

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial em Quixeramobim, no interior do Ceará, flagrou um policial militar borrifando spray de pimenta no rosto de uma mulher, e também a puxando pelo cabelo.





Os dois parecem discutir antes do policial usar o spray e puxar a mulher. A cena é testemunhada por pessoas que estão no estabelecimento. A Polícia Militar informou que tomou conhecimento do caso, e abriu inquérito para apurar os fatos.





A entidade disse ainda não concordar com desvios de conduta dos integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da corporação.





A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) determinou imediata instauração de procedimento disciplinar para apurar o caso na esfera administrativa.





G1 Ceará