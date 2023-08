FIM DOS TEMPOS: CRIANÇA DE DOIS MESES MORRE APÓS SER E3TUPR4DA EM ALCÂNTARAS/CE

Uma criança de dois meses morreu na noite desta segunda-feira (31) com sinais de violência sexual após dar entrada no Hospital Municipal da cidade de Alcântaras-CE. De acordo com a Polícia, o suspeito seria um homem da localidade de São Bento, zona rural da cidade.





De acordo com informações, a criança teria sido estuprada e o corpo jogado em um cacimbão na mesma localidade.





O corpo da criança já chegou em óbito na unidade hospitalar.





A polícia civil irá investigar o caso.





(Sobral Online)